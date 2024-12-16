Mansur Yavaş belediyelere gelen haciz sonrası gemileri yaktı. Vedat Işıkhan’a Silkeleme göndermesi

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uygulanan haciz işlemleri sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı hedef alan Yavaş, 22 yıldır SGK’yı batırdıklarını, şimdi de hınçlarını seçmenden çıkarma çabası içinde olduklarını söyledi.

"HALK ZAMANI GELDİĞİNDE CEVABI SİZE SİLKELEYEREK VERİR”

Öte yandan Yavaş, Erdoğan’ın Bakan Işıkhan’a verdiği "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" mesajına göndermede bulunarak, “Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size SİLKELEYEREK verir” ifadesini kullandı.

Yavaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Sayın Bakan @isikhanvedat

22 yıldır SGK’yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. 3 olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size SİLKELEYEREK verir.”