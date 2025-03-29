Mansur Yavaş: Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor İmamoğlu'nun mitinginde konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ardından kürsiye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Vatandaşlar miting alanına “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarıyla giriş yapıyor. Öte yandan İmamoğlu’nun serbest bırakılması için imza toplanıyor.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL, BİR UMUT CEZALANDIRIYOR"

Yavaş’ın açıklamaları şöyle:

Bizler farklı düşünebiliriz ama cumhuriyetin çocuklarıyız ve artık bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bugün burada olmamızın bir sebebi var; çünkü vicdanlar sızlıyor, adaletin terazisi bozulmuş. Haksızlıklara, hukuksuzluklara ses yükseltmek için toplandık.

"BİR KİŞİYE HAKSIZLIK TÜM TOPLUMA TEHDİTTİR"

Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan, millete hizmetten başka suçu olmayan hukuksuzca susturulmak isteniyor. Çünkü bu millet ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırıyor. Adalet terazisi bu kadar eğilirse, bir gün bu ülkenin bütün dürüst insanlarını hapiste bulabiliriz. Ama susmayacağız çünkü bir kişiye haksızlık tüm topluma tehdittir.

İnsanlarımız geçim derdine uyanıyor, gençlerimiz başka ülkeye gitmek istiyor. Çünkü iş, umut, adalet yok. Ekrem başkan haksız yapıldığı zaman ilk gençler sokağa çıktı. Biz de tıpkı sizin yaptığınız memleketimize sahip çıktık. Önderimiz bugünkü gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk’tü.

Gençler, burada toplanan yüzbinler bir çağrı yapıyor. Artık yeter. Bu ülke artık 85 milyonun evi olmalıdır. Bu ülkeden ‘Benden değilsen düşmansın’ diyenlere değil ‘Sen yoksan bir kişi eksiğiz’ diyenlere emanet edilmelidir. Gelecek sandığa konacak. O sandık gelecek. Bu saatten sonra kendini muhalefet sayan hiçbir kesimin bahanelerle ayrı kalma lüksü yok. Ya hep beraber olacağız ya hep beraber kaybedeceğiz.