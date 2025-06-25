Mansur Yavaş büyük tehlikeye dikkat çekti, talimatı verdi!

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kuraklık Acil Eylem Planı 2. Toplantısı'na Mansur Yavaş'ın yanı sıra, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Yavaş, buradaki konuşmasında, Ankara'nın karşı karşıya olduğu su krizine ilişkin uyarılarda bulunarak, “İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi Master Planı'nı 2020 yılında yapmıştık. 2024 Ağustos’ta da tamamlandı. Orta Anadolu’nun yıllardır bütün haritalarına baktığımız zaman genellikle şunu görüyoruz: Orta Anadolu’nun tamamında önümüzdeki 30 içerisinde çölleşme öngörülüyor. Ekolojiyi bozmanın doğal sonuçları olarak iklim kriziyle, aşırı yağışlarla, yangınlarla ve kuraklıkla da buluşacağız" diye konuştu.

SARIYAR BARAJI TALİMATI

Yavaş, geleceğe dönük su temini konusunda da önemli bir projeye dikkat çekti. 2021 yılında Sarıyar Barajı’yla ilgili verdiği talimatı hatırlatarak, “İleriye yönelik olarak 2021 Sarıyar Barajı’ndan su getirme için talimat vermiştim. Oradan hattın nasıl geleceğiyle ilgili bir avan projesi var. Bizim bu dönemde bunun ihalesini yapmamız gerekiyor her halükarda. Çünkü geçen yıl suyun damlası yoktu, kar bu sene olmadı. Seneye de olmazsa ne yapacağız? Onun için bir an evvel o çalışmalara başlanacak" dedi.

Toplantıda ASKİ yetkilileri tarafından yapılan sunumda, kuraklığa karşı su tasarrufu, kaçakların azaltılması ve alternatif su kaynaklarının kullanımı üzerine yeni projeler geliştirildiği aktarıldı.

Toplantıda yaz aylarında kullanılan ortalama 1,5 milyon metreküp suyun, her ay 500 bin metreküplük kısmından tasarruf hedefi doğrultusunda park ve bahçe sulamalarının tankerlerle yapılması konusunda ilçe belediyeleriyle görüş birliğine varıldı.

Suyu yoğun tüketen abonelerin tespit edilerek tek tek uyarılması kararlaştırılan toplantıda, her eve 4-5 adet perlatör verilerek su tasarrufu sağlanması da karar altına alındı.