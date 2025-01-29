Mansur Yavaş, çalışanlarına dev zam yaptı! Bayram ikramiyesi 56 bin TL oldu

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam yapılırken, Belediye çalışanlarına yapılan zamlarda da değişiklikler yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı basın açıklamasında ABB çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranlarını duyurdu. Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde en az maaş 44 bin 199 TL olurken, bayram ikramiyesi de 56 bin TL olduğu açıklandı.

EN DÜŞÜK ÇALIŞAN MAAŞINI 44 BİN 199 TL

Açlık sınırının 22 bin TL’ye dayandığı ortamda asgari ücretliye yıl sonu ortaya çıkan yüzde 44 enflasyonun yerine yüzde 30 oranında zam gerçekleştirilmişti. Bu noktada asgari ücret 22 bin 104 TL olmuştu. Asgari ücrete bu oranda zam yapılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çalışanlarını enflasyonun altına ezdirmedi. Yavaş, en düşük çalışan maaşını 44 bin 199 TL olduğunu açıkladı.

“BAYRAM İKRAMİYESİ 56 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ”

Toplu İş sözleşmesi Toplantısı’nda basın mensuplarına konuşan Mansur Yavaş açıklamasında zam oranlarını şu şekilde söyledi:

"Bayram İkramiyesi 48 Bin TL'den 56 Bin TL'ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde Kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal hakları yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL'den 240 TL'ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL'den 4 Bin TL'ye çıkarılmıştır." dedi