Mansur Yavaş çileden çıktı!

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın saat 23:00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapması neticesinde bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alınmnasıyla birlikte bölgeye giden yollar da kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anlarda bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, "Parti üyelerimizin, üstelik bizim parti binamız olan il başkanlığına sokulmaması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Hangi karar buna dayanak olabilir?" diyen Yavaş, açıklmasının devamında şu sözleri kullandı : "Söylemekten vazgeçmeyeceğim: Demokrasi, ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi; devletin tüm organlarının keyfilikten uzak, anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar.

Gerçek bir demokraside; yargı bağımsız, basın özgür, vatandaş hakları ise dokunulmazdır. Unutulmamalıdır ki; hukuk devleti olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da hukuk devleti var olamaz.

Ne yazık ki Türkiye, bu evrensel görüntüden hızla uzaklaşmaktadır.

