Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisine sorulan “Mansur Yavaş” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Millet hangi görevi verirse, o sorumluluğu üstlenecek irade hem bende hem de Mansur Bey’de vardır” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesi sonrası CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, aynı cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ile röportaj gerçekleştirdi.

İsmi adaylık için en çok öne çıkan isimlerden biri olan İmamoğlu, seçime katılamaması ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altaylı, İmamoğlu'na "Seçime giremezseniz aday Mansur Yavaş mı olmalı?" diye sordu.

"MANSUR BAŞKANIM TÜRKİYE'NİN BİR DEĞERİ"

İmamoğlu verdiği cevapta şunları söyledi,

“Mansur Başkan kumpaslara karşı dik durmuştur. İkimiz de millete karşı sorumluyuz, millet ne görev verirse yapacak irade ikimizde de mevcuttur. Mansur Başkanım Türkiye'nin bir değeridir.”

