Mansur Yavaş, Edirne'de tarihi yerleri gezdi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş, Edirne'de tarihi yerleri gezdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'nın ardından Edirne'de tarihi yerleri gezdi.

ABB ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'nın ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte Edirne'de tarihi yerleri gezdi.

Mansur Yavaş, su kesintilerinin perde arkasındaki gerçeği açıkladı: Kesintisiz 5 ay suyumuz var...Mansur Yavaş, su kesintilerinin perde arkasındaki gerçeği açıkladı: Kesintisiz 5 ay suyumuz var...

"Osmanlı Payitahtı Edine'nin Kültür Hayatı Gezisi" kapsamında Selimiye Camisi ve Külliye ile çevresi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, tarihi belediye binası, eski Ulu Cami, Atatürk Anıtı, Üç Şerefeli Cami, Lozan Anıtı ve Tarihi Gar binasını gezen Yavaş, vatandaşlarla fotoğraf da çekildi.

hh.jpg

d.jpg

Son Haberler
CHP 58. mitingini yapıyor.Özgür Özel Küçükçekmece'de...
CHP 58. mitingini yapıyor.Özgür Özel Küçükçekmece'de...
Çamaşır asarken 5’inci kattan düşüp öldü
Çamaşır asarken 5’inci kattan düşüp öldü
Müsavat Dervişoğlu'nun resepsiyon kararı belli oldu
Müsavat Dervişoğlu'nun resepsiyon kararı belli oldu
Düzce terminalinde sıkı denetim: Firmalara uyarı!
Düzce terminalinde sıkı denetim!
Samsunspor’da Konferans Ligi heyecanı! Reis ve Satka'dan Legia Varşova sözleri
Samsunspor’da Konferans Ligi heyecanı! Reis ve Satka'dan Legia Varşova sözleri