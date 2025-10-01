Mansur Yavaş, Edirne'de tarihi yerleri gezdi

ABB ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'nın ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte Edirne'de tarihi yerleri gezdi.

"Osmanlı Payitahtı Edine'nin Kültür Hayatı Gezisi" kapsamında Selimiye Camisi ve Külliye ile çevresi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, tarihi belediye binası, eski Ulu Cami, Atatürk Anıtı, Üç Şerefeli Cami, Lozan Anıtı ve Tarihi Gar binasını gezen Yavaş, vatandaşlarla fotoğraf da çekildi.