Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki soruşturmalardan dolayı ifade verecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için 31 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi'nde olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve CHP davalarında yer aldığını söylediği aynı bilirkişi ile ilgili sözleri sebebiyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade vermek üzere adliyeye çağırılmıştı.

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Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyadaki paylaşımına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için orada olacak.

İşte İsmail Saymaz'ın paylaşımı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile dayanışma için yarın saat (31 Ocak 2025) 10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde olacak."

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