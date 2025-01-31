Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve CHP davalarında yer aldığını söylediği aynı bilirkişi ile ilgili sözleri sebebiyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade vermek üzere adliyeye çağırılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa tarihi çağrı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medyadaki paylaşımına göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için orada olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile dayanışma için yarın saat 10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde olacak. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 30, 2025

İşte İsmail Saymaz'ın paylaşımı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile dayanışma için yarın saat (31 Ocak 2025) 10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde olacak."