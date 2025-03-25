Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek! Tarih belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceği öğrenildi.
Yarın Silivri'ye gidecek olan Yavaş, İmamoğlu ile görüşecek.
Ziyareti CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba duyurdu.
Ağbaba "Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz." dedi.
23 Mart pazar günü tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu pazartesi günü CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün de CHP Lideri Özgür Özel ziyaret etti.
Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 25, 2025
Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza…