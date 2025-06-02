Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun isteğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için kendisine verilmeyen iznin onaylanmasının ardından Silivri’de cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Yavaş, İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Yavaş’ın İmamoğlu’nu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü, ama suç işlememiş birisinin özgüvenini kendisinde gördük. Bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda kamuoyunda çok geniş bir kanaat var. Yüzde 60-65’in üzerinde... Dolayısıyla zaman zaman Türkiye’de bu tür siyasi yargılamalar oluyor. Ama sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Biz belediye başkanları olarak, hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4482 sayılı kanun var, Danıştay’ın 1. ve 2. Dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var. Dolayısıyla hukuka uygun bir şekilde yargılanmamız lazım. Maalesef son soruşturmalarda pek bunları göremiyoruz. 4483 sayılı memurların yargılanması konulu kanuna hiçbir şekilde uyulmuyor. Dolayısıyla, inşallah bugünler geçecek. Yargılamalar sonunda haksızlık varsa, haklılık varsa hepsi ortaya çıkacak.

Ekrem Bey yargılamasının canlı yayında TRT’de yapılmasını istiyor. Bu kendisinin duyduğu özgüvenle ilgili bir şey. İnşallah bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu bir gün ortaya çıkacak. Ben kişisel olarak da aynı kanaatteyim. Başarılı olan CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti budur."

"BUNUN ZARARINI MAALESEF TÜRK HALKI ÇEKİYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 11 Haziran’da tahliye edilmeyi beklediğini dile getiren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz Kanunu’na göre çok ağır ceza alanlar 1-2 ay yatıp çıkacaklar. Yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor, Ümit Özdağ da aynı şekilde. (Özdağ) Mahkum olmayacağına inanıyoruz, fakat mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok fazlasıyla yattı.

Hukuk içerisinde yapılsın, hukuk herkese lazım. Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor, bunun zararını maalesef Türk halkı çekiyor."

"ORTADA İTİRAF DEĞİL, İFTİRA VARDIR"

Soruşturmada iki kez ifade veren kişilerle ilgili İmamoğlu ile konuştuğunu belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes akli cürmün ne olduğuna bir baksın. Yani kanundan akli cürüm nedir, sonuçları nedir bir baksın. Siz insanları tutuklar, tutuklulukla tehdit ederseniz, o tutukluluktan kurtulmak için insanlar birbirine iftira atarlar. Ve akli cürüm de hiçbir zaman geçerli olmaz, itiraf değil iftiraya döner. Şu anda ortada itiraf değil, iftira vardır. Kurtulmak isteyen herkes kolayca bu yolu seçebilir. Bunun adına hukuk falan denmez."