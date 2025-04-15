Mansur Yavaş emekli desteklerini açıkladı! 'Gerçek belediyecilik işte budur'

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden emeklilere verilen desteklere ilişkin duyuruda bulundu.

Mansur Yavaş, paylaşımda "Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak. 70 bin 44 emeklimize, hane başı 1500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı dönemeyiz. Bir ömrü bu memlekete adamış insanlara, göz göre göre yoksulluğu reva göremeyiz. Gerçek belediyecilik işte budur." dedi.

Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak.



70 BİN EMEKLİMİZE, hane başı 1.500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik.



Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı… pic.twitter.com/kGfPHvWDQ2 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 14, 2025