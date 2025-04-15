Mansur Yavaş emekli desteklerini açıkladı! 'Gerçek belediyecilik işte budur'

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş emekli desteklerini açıkladı! 'Gerçek belediyecilik işte budur'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeden sosyal destek alan 70 bin 44 emeklinin Başkent Kartlarına hane başı 1500 TL'den toplamda 105 milyon 66 bin TL emekli desteği ödemesinin yapıldığını bildirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden emeklilere verilen desteklere ilişkin duyuruda bulundu.
Mansur Yavaş, paylaşımda "Söz verdik: Bu kentin kaynakları, bu kentin insanı için harcanacak. 70 bin 44 emeklimize, hane başı 1500 TL olmak üzere toplam 105 milyon 66 bin TL destek ödemesi gerçekleştirdik. Çünkü biz emeklimizi kendi haline bırakamayız, muhtaç durumdaki emekliyi görmezden gelip sırtımızı dönemeyiz. Bir ömrü bu memlekete adamış insanlara, göz göre göre yoksulluğu reva göremeyiz. Gerçek belediyecilik işte budur." dedi.

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