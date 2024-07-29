Mansur Yavaş: Emeklilikleri soktuğunuz dar boğazın sorumlusu CHP’li belediyeler değil sizsiziniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borçlarının ödenmesine ilişkin gündem ile alakalı basın toplantısında düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde belediyelerin SGK prim borçlarının ödenmesi için Bakanlığa talimat verdiğini ve bakanlıkların da belediyelere yazı gönderdiğini açıklamıştı.

CHP ise bu adımın ekonominin yükünü CHP’nin kazandığı belediyelere yüklemek maksatlı olduğunu ve bunun da CHP’li belediyelere iş yaptırmamak üzere mali bir darbe olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Gündemde çokça yer kaplayan konu hakkında ABB Başkanı Mansur Yavaş bugün bir basın açıklamasında bulundu.

Açıklamasında önceki dönemin borç yükünü zaten aldıklarını ve bu adımın tamami ile seçim yenilgisinin intikamı olduğunu belirten Yavaş, emekli maaşı üzerinden de hükümete çok sert açıklamalarda bulundu.

Yavaş’ın basın toplantısından satır başları şu şekilde:

"1 Mart'ta iktidarın aldığı ağır yenilgi ortadaki anket sonuçları ve ekonomide önleyemedikleri kötüye gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek belediyeleri hedef göstermeye başladılar. Özellikle sadece CHP'li belediyeleri... Sadece borçları olan ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50 ya da tamamı değil"

"KREDİ ÇEKMEK İSTEDİK MECLİS’TE İZİN VERMEDİLER"

"Biz göreve gelmeden iki, üç yıl önce çekilmiş, bir kuruş ödenmeden, seçimi kaybedeceklerini tahmin edip yeni yönetimin sırtına sarılmış, çok yüksek faizli borçlar vardı. Önceki yönetimlerin borç yüküyle karşı karşıya kaldık. Kredi çekmek istedik Meclis'te izin vermediler"

“ANKARA VE İSTANBUL’U KAZANMASAYDIK BUNLAR OLMAZDI”

"Son günlerde yapılan bu açıklamalardaki amacın tamamen halkın umudu haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak ve suni gündem olduğunu düşünüyorum".

"Ankara'yı, İstanbul'u CHP kazanmasaydı bunlar yapılmayacaktı"

“BÜTÜN BELEDİYELERİ AÇIKLAYIN”

"31 Mart'ta iktidarın aldığı ağır yenilgi ortadaki anket sonuçları ve ekonomide önleyemedikleri kötüye gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek belediyeleri hedef göstermeye başladılar. Özellikle sadece CHP'li belediyeleri... Sadece borçları olan ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50 ya da tamamı değil."

“ALGI YAPIYORSUNUZ”

Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nin mali dengesindeki bozulmaları ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.