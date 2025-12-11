Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 13 Haziran'da Mamak’ta temeli atılan Dikimevi-Natoyolu metro hattı töreninde yaptığı konuşmada, Esenboğa Havalimanı Metrosu projesinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından engellendiğini belirtmişti.

'BİZE İZİN VERMİYORLAR ONLAR DA YAPMIYORLAR'

Mansur Yavaş, 'Biz yapalım diyoruz, izin vermiyorlar. Onlar yapsın diyoruz, yapmıyorlar. Avrupa'da havalimanına metro olmayan tek başkentiz bize bu ayıbı yaşatıyorlar' sözleriyle Bakanlığı eleştirmişti.

Göreve geldiklerinde mevcut hatları tamamlamak için Bakanlığa başvurduklarını, ancak Havalimanı Metrosu’nun yapımının kendilerine verilmediğini vurgulayan Yavaş, "Bu sene bütçeye sadece 3 bin liralık iz bedeli koydular. İstanbul’da metro yarıştırılırken Ankara hâlâ bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

“5 YILDA 6 MİLYAR TL ÖDEDİK”

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metroların bedelinin tamamını belediye olarak kendilerinin ödediğini belirten Yavaş, “Mustafa Tuna döneminde sadece yolcu gelirlerinden yüzde 15 kesintiyle ödeme yapılacaktı. Ama 2019 seçimlerinden 20 gün sonra bir kararla İller Bankası payımızdan yüzde 5 kesilmeye başlandı. Bu yüzden sadece 246 milyon TL ödememiz gerekirken 6 milyar TL kesildi. Şimdi soruyorum: O metroları kim yapmış oldu?” diye konuşmuştu.

“CHP’Lİ BELEDİYELERE ENGELLEME VAR”

Yavaş, CHP’li belediyelerin çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını savunarak, “Anketlerde CHP’li belediyelerin beğeni oranı yüzde 58’in üzerinde. Bu yüzden bizleri engellemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN ESENBOĞA HAVALİMANI METROSU İÇİN TARİH VERDİ

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı metrosu için çalışmaların 2026 yılı içinde başlayacağını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk. Böylece mahsuplaşmış olduk" dedi.

Bakan, Kahramanmaraş ve Hakkari’deki aletli iniş sistemlerinin aktif olduğunu ancak "mani hatları nedeniyle uçakların her şartta iniş yapamadığını" söyledi. Aksaray–Kireçlik yolu için yatırım programına teklif sunduklarını kaydeden Uraloğlu, "Onu almaya gayret ediyoruz. Aldığımız takdirde ona başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.