Mansur Yavaş Erdoğan’ı şoka uğrattı! AKP'liler bile inanamadı...

Ünlü yazar Aytunç Erkin, bugünkü “Yavaş, Erdoğan’ın 10 puan önünde!” başlıklı köşe yazısında Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna yer verdi. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık yarışında çıkan sonuç herkesi şaşırttı. İmamoğlu’nun yerine Mansur Yavaş aday olduğunda ilk turda Yavaş yüzde 40, Erdoğan yüzde 32.2 seçmen desteğini aldı. İkinci turda ise Yavaş, Erdoğan’ın 10 puan önünde seçimi kazandığı görüldü.

İMAMOĞLU İÇİN 6 DAVADAN SİYASİ YASAK İSTENİYOR

19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu hakkında 6 davadan siyasi yasak talep ediliyor. Ayrıca diploma iptali de gerçekleştirilmişti. İmamoğlu’nun diploma iptali ve davalardan birinden siyasi yasak gelirse aday olamayacak.

YAVAŞ ERDOĞAN’A 10 PUAN FARK ATTI

Son anketlerde ise "İmamoğlu’nun yerine Mansur Yavaş’ın aday olması durumu" soruldu. Aytunç Erkin, köşe yazısında Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna yer verdi. Ankette İmamoğlu’nun yerine Mansur Yavaş aday olduğunda ilk turda Yavaş yüzde 40, Erdoğan yüzde 32.2 seçmen desteğine ulaşıyor. İkinci turda ise Yavaş, Erdoğan’ın 10 puan önünde seçimi kazandığı kaydedildi.