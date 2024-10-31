Mansur Yavaş Esenyurt'taki mitinge katılmadı. İşte nedeni...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 411 belediye başkanı İstanbul'a çağrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılması gerektiği için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 13.30'da MYK'nın toplanacağını, saat 16.00'da ise Esenyurt Belediyesi önünde halk buluşması yapılacağı duyurmuştu. Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanının İstanbul'a çağırıldı.

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"CENAZE NEDENİYLE İSTANBUL'A GİDEMEYECEK"

CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Esenyurt'ta düzenlenen mitinge Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da katılmadı.