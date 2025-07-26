Mansur Yavaş 'felaket' diyerek açıkladı! O ismi işaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Eski ABB Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılanlar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yavaş dün Çankaya'ya bağlı Dodurga mahallesi ile ilgili sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin doğasının geçmişte çocukların oyun oynayabildiği ve insanların nefes alabildiği bir alan olduğunu ifade ederek, bu arazilere beton kulesi dikileceğini belirtmişti.

"Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık” diyen Yavaş, “itiraz ettik, dava açtık, 'Bu şehir hepimizin' dedik. Ama mahkemeyi kaybettik" sözleriyle Dodurga davasının kaybedildiğini de açıklamıştı.

Yavaş'yan Ankara'daki rant uygulamaları ile ilgili başka bir paylaşım daha geldi.

"BİR ŞEHİR NASIL KATLEDİLİR? BUYRUN İZLEYİN!" başlığıyla yapılan paylaşımda, Yavaş, "Burası Alacaatlı… Yanı başında Yaşamkent, Beytepe, İncek… Bir zamanlar 230 bin nüfusa göre planlanmıştı bu bölge. Yol, altyapı, ulaşım, kanalizasyon… Hepsi ona göre tasarlandı. Ama ne oldu? Önceki yönetimin rantı önceleyen imar kararlarıyla bu bölgelere verilen emsaller plansız şekilde artırıldı. 230 bin nüfusluk kapasite, şimdi yüzde 137 artışla 545 bine çıkarıldı. Bu plansız büyüme, sadece bugünün değil, yarının da felaketidir" ifadelerini kullandı.