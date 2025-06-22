Mansur Yavaş Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki!

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınan Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

Altaylı, Altaylı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Altaylı savcılık ifadesinde, "Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur.

Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videolardan kesilerek, anlam bütünlüğü bozularak, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna servis edilmiş videodur" ifadelerini kullanmıştı.

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MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ GELDİ

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklamasına bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Sosyal medya hesabından tutuklamaya tepki gösteren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

İfade suçu iddiasıyla tutuklama, ancak kaçma şüphesi, delilleri yok etme ihtimali veya yeni suç işleme tehlikesi varsa uygulanabilir. Oysa ortada ne suç unsuru ne de tutuklamayı gerektirecek bir durum vardır. Tutuklama, bir ceza değil, istisnai bir tedbirdir. Anayasamızın 26. maddesi ve AİHM içtihatları açıkça ifade özgürlüğünü koruma altına alır. Hukuk; düşünceye, kişiye ya da iktidara göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Fatih Altaylı serbest bırakılmalıdır.