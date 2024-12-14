Mansur Yavaş genç avukatlarla buluştu

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu ortaklığında, "Gençlikle Gelecek" adlı bir program düzenlendi.

Ankara Kent Konseyinin ev sahipliği yaptığı Genç Avukatlar Kurulu Tanışma Kahvaltısına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019’da göreve gelir gelmez Ankara Adliyesi’ne yer aradığını, ancak yeni Ankara Adalet Sarayı’nın Yenimahalle-Demetevler’e yapılması kararı sürecinde hiç kimsenin kendisi ile istişarede bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Adliye binalarımız çok güzel ama adalet var mı? Bunu tartışmaya kalkarsak çok uzun sürer. Bu konuda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü fiilen yaşıyoruz. Eskiden Türkiye'de herhangi bir şekilde bir hukuksuzluk olduğu zaman buna ses çıkaran çok sayıda insan vardı. İyi ki barolar var ama onun yanında ne üniversitelerimiz ne hukuk fakülteleri… Hiç kimseden artık tek bir kelime çıkmaz oldu. Bundan biz utanmalıyız. Yani o hukukçuların hukuksuzluğa ses çıkarmaması, sanki bir şey yokmuş gibi böyle kör ve sağır olmaları hukuk adına utandırıcı. Bu da adalet sistemimizin nereye geldiğini gösteriyor. Demek ki çok güzel adliyeler yapmakla, çok sayıda hukuk fakültesi açmak da adalet olmuyormuş. İnsanlar adaleti bir defa kendisi özümsemeli içinde yaşamalı. İnşallah o günlere tekrar erişeceğiz. Ben mesleğinize sahip çıkmanızı çok önemsiyorum.

''Buraya gelip "biz buranın ulaşım sorununu nasıl çözeceğiz" diye sorulmaz mı?"

Şöyle de bir sorun var. Ben yer bulamadım ama benimle de bu konuyu hiç kimse istişare etmedi. Hiç kimse demedi ki "biz bugün Yenimahalle-Demetevler’e bu adliyeyi yapıyoruz ama Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yapacak, nasıl yardımcı olabilir, bu insanlar buraya nasıl gidecek?" Ulaşım Daire Başkanlığımız var. Ulaşım Daire Başkanlığında her kurumdan insan var. En azından buraya gelip "biz buranın ulaşım sorununu nasıl çözeceğiz" diye sorulmaz mı? Sorulmadı, yani böyle günlerden geçiyoruz.

Bu meslekte özellikle sorunları kısmen bildiğim için sizlerin rahat etmesi, hayata atılırken zorluk çekmemesi adına elimden gelen desteği yapıyorum. Yapmaya da çalışacağım. Şu anda sizin bulunduğunuz yerde iki tane de teknokente yer verdim. Bir tane Gazi Üniversites’ne bir tane de Bilkent Üniversitesine. Ama görüyorsunuz "mevzuat yapacağız" adı altında hâlâ aşılamadı. Birkaç defa söyledim. Eğer aşmayacaksanız ki benim oradan hiçbir beklentim yok. Çocuklar aynen sizin gibi okulu bitirip de bilişim dalında iş yapmak, para kazanmak isteyenler bugün teknoloji kentler gibi bir yer tutabilir mi? Çok pahalı. Gelsinler bizim internetimizden, tesislerimizden yararlansınlar. Bir şey üretsinler diye orayı açıyoruz. Ama hâlâ bakanlıkta maalesef onay bekliyor. Eğer dedim vermeyeceklerse, Sayın Başkanım (Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu) orayı da size vereceğiz. Orasının da bir yandan hem avukatlara hizmetin yanında bir de Cumhuriyetimizin kurulduğu alanlar olan Ulus'un da tekrar canlanması açısından sizin orada olmanız çok önemli. Bizim desteklerimiz devam edecek.''

"İhaleyi yenilememiz neredeyse vagonları bedavaya çıkarttı"

"Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı” (Mamak Metrosu) ihalesinin yenilenmesiyle büyük bir tasarruf sağlandığına dikkati çeken Yavaş, şöyle konuştu:

“Metro ihalemizde dokuz firma yeterlilik almasına rağmen sadece dört veya beş firma teklif vermişti. Nasıl olsa mecburen bu ihaleyi onarlar çünkü seçime giriyor diye düşündüler. Ama bunların bir yaklaşık maliyeti var, kilometre bedeli var, yaptığımız ölçümlerde tam 200 milyon Euro fazla teklif vermişlerdi. Biz bunu iptal ettik. Her şeyi göze aldık. Şu anda 187 milyon Euro daha ucuza gitti. Herkesin gözü önünde oluyor bu ihaleler ve şu anda vagon ihaleleri yapılacak. Vagon ihaleleri 150 milyon Euro. İhaleyi yenilememiz neredeyse vagonları bedavaya çıkarttı."

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da "Ben elbette şanslı bir başkanım. Hem hukukçu avukat hem de baromuzun üyesi bir belediye başkanıyla çalışıyor olmanın büyük rahatlığını görüyorum. Gıyabınızda da söylüyorum başkanım, yüzünüze de söyleyeyim, Mansur Başkan arandığında "üç saniye bile bekletmiyor, açıyor" diyorum. Her isteğimizde, her desteğinizde bunu insanlara da ifade etmekten onur duyuyorum. O yüzden bu güzel çalışma ortamını, birlikteliği sizler sayesinde daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu Başkanı Sertaç Çelikbilek ise konuşmasında, "Sayın Başkanım siz, sadece Başkentimizin değil, tüm Türkiye’nin adaletin ve hukukun üstünlüğünün savunulması noktasında gösterdiğiniz özveriyle bizlere ilham veriyorsunuz. Hem belediye başkanlığımızda hem de geçmişteki hukukçuluk kariyerimizde halkımızın hak ver özgürlüklerine verdiğiniz değer biz genç meslektaşlarımıza da ışık tutmaktadır. Sizin desteklerinizle oluşturulan Ankara Barosu Ulus Avukat Yerleşkesi de bunun en güzel göstergesidir" ifadesini kullandı.