Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için geldiği Saraçhane'de dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. Mansur konuşmasında “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum" demişti.

Van Barosu, Mansur Yavaş'ın bu sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş, Saraçhane ve diğer kentlerde düzenlenen İmamoğlu'na destek gösterilerinde polisin sert müdahalelerini ve gösteri yasaklarına sert sözlerle tepki göstermişti.

"ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER VERİLMESİ SUÇ DEĞİLDİR"

Van Barosu, Mansur Yavaş'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapacaklarını açıklayan Van Barosu yaptığı açıklamada "İstanbul ilinde toplanma ve gösteri hakları hukuka aykırı şekilde kısıtlanan kitleye yönelik olarak, Şırnak ilinde Newroz Bayramı’nın barışçıl şekilde kutlanmasını ve emniyet güçleri tarafından çocuklara pamuk şeker verilmesini adeta bir suç işlenmişçesine ifade eden Mansur Yavaş’ın bu açıklamaları hakkında, baromuz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesileyle, Mansur Yavaş’ın anayasal hakların kullanılmasını değil, engellenmesini gündemine almasını; Kürt halkına yönelik saygısız ve kışkırtıcı tutumunu kınadığımızı belirtir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.