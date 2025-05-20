Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulundu.

Osman Gökçek, Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusu yaptı.

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AKP'li vekil Osman Gökçek

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını öne süren Gökçek, konuyla ilgili belgeleri adli makamlara teslim ettiğini söyledi.

Osman Gökçek, Ankara'daki vatandaşların hakkını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacağını ve durumun takipçisi olacağını kaydetti.

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