Mansur Yavaş harekete geçti! Gözler saat 11'00'a kitlendi...

Ankara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın saat 11.00'de yapacağı açıklamayı merakla takip ediyor.

Türkiye'de muhalefet erken seçim çağrısında bulunurken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2028 yılını göstermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını üyelerin yapacağı seçimle belirleyeceklerini açıklamıştı. Ankara'da bu açıklamalar gündem olurken bir açıklama haberi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Mansur Yavaş saat 11.00'de Kara Harp Okulu mezuniyeti sonrası kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin ihraç edilmesi ve önseçim hakkında açıklamalarda bulunacak.