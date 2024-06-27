Mansur Yavaş havalara uçtu

Avrupa Şampiyonası grup aşaması son maçında A Futbol Takımımız Çekya ile kozlarını paylaştı.

GRUPTAN ÇIKTIK

Hamburg Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un golleriyle mağlup etti.

Alınan bu 3 puan ile birlikte millilerimiz 2. Sırada kalmayı başararak adını son 16 turuna yazdırdı ve Avusturya’nın rakibi oldu.

MANSUR YAVAŞ MAÇ SONU ERİK DALI OYNADI

Millilerimizin bu zaferi yurdun dört bir yanında büyük bir sevinç yaratırken Ankara’dan renkli görüntüler geldi.

Çekya maçını Atatürk Orman Çiftliği’nde binlerce taraftarın yanında izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelen galibiyet sonrası dayanamadı.

Alanda çalan “Erik Dalı” ile kendini kaptıran Mansur Yavaş taraftarlar ile birlikte oynamaya başladı.

Mansur Yavaş’ın bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.