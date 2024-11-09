Mansur Yavaş, herkesi ekran başına çağırdı: Hodri Meydan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını belirterek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖRSÜNLER BAKALIM HESAP KİTAP NEYMİŞ"

Soruşturma ile ilgili bilgiler veren Yavaş, "Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bi görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar. Bizim kendimizi savunmak gibi bir alışkanlığımız yok. Biz har vurup harman savuran sistemi değiştirmek için geldik zaten. ABB olarak çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız" ifadelerini kullandı.

"50 ANKETİN ÇOĞUNDA BİRİNCİ ÇIKIYORUM”

Anketlerde birinci sırada çıktığını belirten Yavaş, "Son aylarda yapılan 50 anketin hemen hemen hepsinde, başarıyı ölçen kamuoyu araştırmalarından hep birinci çıkıyorum. Son bir ayda bana yönelik ciddi saldırılar var ve bunlar sağlı sollu yapılıyor. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Yarguyu sopa gibi kullanıp kumpas yapmak da FETÖ taktiğidir" dedi.

ERDOĞAN’A HODRİ MEYDAN

Mansur Yavaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına da yanıt vererek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum hodri meydan, kendisinin konser harcamalarıyla bizimkileri kıyaslayalım” dedi.