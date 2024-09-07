Mansur Yavaş herkesin önünde sitem etti: Fitne ateşine odun atıyorsunuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Tüzük Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu.

Yavaş, şunları söyledi:

-Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim.

-Ama Maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi.

-Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yapılan fitne ateşine yani Ekrem mi Mansur mu şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorum.

-Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü ve açıklaması belli. Biz 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanıyız sadece ikisini konuşturursanız buradan biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz.

-Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın. Ya da ileriye dönük bir şey düşünülüyorsa ikimiz de aynı şeyleri anlatacağız aynı duygulara sahibiz.

-En azından bir gece öncesinden promter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye’ye bir mesaj verebilirdik.

ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUK BENİM

Mansur Yavaş’ın sözlerinin ardından, CHP lideri Özgür Özel söz alarak şunları söyledi:

-İkisini birbirinden ayırmam. Ne olduysa, bugün böyle bir akış olduğu için oldu. Program yapılırken bugün de oturumlar planlanmıştı.

-Birkaç gün önce belirlenen süre içinde konuşmak isteyenler vardı. O konuşmalar uzayınca bugüne kaldı.

-Selin Hanım da ‘Böyle bir akışımız var’ dedi. Ben de ‘Mansur Başkan’a da bir söz verelim’ dedim. Burada tüm sorumluluk bana aittir.”

Ekrem İmamoğlu ise söz alarak şöyle konuştu:

-Ben dün öğrendim. Hatta sizin konuşacağınızdan bile haberim yoktu. Sayın Genel Başkanımız burada iki belediye başkanımız konuşacak deyince, siz de yanımdaydınız.

-Kim konuşacak, onu bile bilmiyordum. Selin Hanım konuşmasında, ‘Acaba Yılmaz Büyükerşen mi konuşacak?’ diye düşündüm.

-Konuşmamın son notlarını sizin kaleminizle yazdım. Başkanım, size hem Mansur Başkanım derim, hem de abi. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Rahatsız olacağınızı bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururdum, Başkanım.