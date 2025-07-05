Mansur Yavaş hukuk sistemini yerden yere vurdu! Öfkesini sosyal medyadan duyurdu...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik gözaltılara ilişkin hukuk sistemini eleştirerek, “Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

CHP’Lİ BELEDİYELERE ARDI ARDINA OPERASYONLAR

CHP'li belediyelere operasyon dalga dalga sürüyor. 19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile başlayan süreçte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANI VE 1 VEKİL GÖZALTINDA

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 18 kişi gözaltına alınmış oldu.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...

“PARA VERİLEN AK PARTİLİ İSİMLER NEREDE?”

Gözaltılara ise tepkiler gelmeye başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, gözaltılara sert tepki göstererek hukuk sistemini şu ifadeler ile eleştirdi:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir. Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.