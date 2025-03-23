Mansur Yavaş: “Hukuka dönmezsek ekmeğimiz azalacak”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için bulunduğu Saraçhane’de ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Yavaş, yurttaşın iradesine sahip çıktığını söyleyerek “Biz de vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bekliyoruz. İstanbulluların verdiği oyların peşindeyiz” dedi. Piyasalardaki dalgalanmaya dikkat çeken Yavaş, hukuksuzluğu görenlerin parasını alıp gittiğini belirterek “Hukuka dönmezsek ekmeğimiz azalacak. 11.2 milyar emeklilere verdiğiniz zaman onlara 44 bin lira maaş demektir. Öğrencilere daha fazla burs demektir” diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için geldiği Saraçhane'de ANKA Haber Ajansı'na yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yurttaşın iradesine sahip çıktığını vurgulayan Yavaş, “Biz de vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bekliyoruz. İstanbulluların verdiği oyların peşindeyiz” dedi. Şimdilik bekleyeceklerini ifade eden ABB Başkanı Yavaş, “Şimdi ikinci ifade de bitmiş. Mutlaka inşallah tahliye diye bekliyoruz ya da serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Serbest bırakılmamaları hukuk açısından çok büyük bir yanlış olacak” dedi.

“11.2 MİLYAR EMEKLİLERE VERDİĞİNİZ ZAMAN ONLARA 44 BİN LİRA MAAŞ DEMEKTİR”

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan günün sonucunda 11.2 milyarın hiçe gittiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

Yani iki yıldır tasarruf edip de Merkez Bankası'nın kasasını dolduralım derken hukuksuzluğu gördükçe herkes parasını alıp gidiyor. İş adamları gidiyor, gençler gidiyor. Dolayısıyla hukuka dönmezsek ekmeğimiz azalacak. 11.2 milyar emeklilere verdiğiniz zaman 44 bin lira maaş demektir onlara. Öğrencilere daha fazla burs demektir. Onlara daha fazla yurt demektir. İnsanlara, Türkiye'deki herkese daha fazla ekmek demektir. Asgari ücretlere daha fazla para demektir. Ama maalesef bu hukuksuzluklar daha da aç kalmamıza sebep olacak. Üzgünüz ama bekliyoruz, sabırla bekliyoruz inşallah iyi haberi.

“İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER BİZİM OLACAK”

Yavaş, İstanbul’daki yurttaşlara “Kendi iradelerine sahip çıktığı için kendilerini tebrik ediyorum. Bizler de kendileriyle dayanışıyoruz. İnşallah güzel günler bizim olacak. Çok teşekkür ederim” mesajını verdi.