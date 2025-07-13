Mansur Yavaş 'iki ilçeye açılacak' diyerek duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve bereketin simgesi Muharrem ayı vesilesiyle "Birlik Aşı" etkinliği düzenleyerek yurttaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP'li ilçe belediye başkanları katıldı.

Aşure ikramı öncesi konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Muharrem ayının insanlık tarihinin en trajik olaylarından biri olan Kerbela’yı hatırlattığını belirterek, "Tarihler 680 yılını gösterdiğinde, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin, Yezid’in emriyle katledilmişti. 72 kişi, çocuklar dahil susuz bırakılarak şehit edildi. Bu acı, aradan geçen 1345 yıla rağmen hâlâ tazeliğini koruyor" dedi.

Anadolu’nun temel renklerinden biri olan Alevi-Bektaşi toplumunun, her yıl 12 gün boyunca tuttukları matem oruçlarının anlamına vurgu yapan Yavaş, "Tutulan oruçların Hak katında kabul görmesini diliyorum. Aşurenin bereketinin birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana her yıl düzenli olarak aşure etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yavaş, bu yıl da Ankara’nın dört bir yanında dağıtım yapıldığını söyledi. Yavaş, "Bizler, yönetimimiz boyunca hiç kimsenin ne cinsiyetiyle ne ırkıyla ne inancıyla uğraşmadan, herkesi bir ve beraber kabul ederek, kimseyi hiçbir sebepten dolayı ayırmadan aynı felsefeyle çalışmalarımıza devam ettik. Çünkü insanları ayırmak, hem vicdanımıza yakışmaz hem de bizim anlayışımıza terstir. Bu nedenle, geldiğimiz günden bu yana, 25 yıldır yapılmayan aşure etkinliğini 2019 yılından itibaren düzenli olarak yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Yavaş ayrıca, kentte inşa edilmesi planlanan cemevleri hakkında da bilgi verdi. Keçiören hariç, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde iki yeni cemevi projesinin hazırlandığını duyuran Yavaş, "Mamak İmrahor Mahallesi’nde yapılacak cemevi 3 bin metrekare kapalı, 1980 metrekare peyzaj alanına sahip olacak. Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi’nde yapılacak cemevi ise 2 bin metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare peyzaj alanı ile projelendirildi. Her iki yapıda çok amaçlı salonlar, yemekhane, toplantı salonları, emekliler lokali ve misafirhane gibi alanlar yer alacak. 2026 yatırım programı kapsamında hizmete sunulacak" dedi.