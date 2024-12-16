Mansur Yavaş iktidarın haciz uyguladığı hesapları açıkladı

CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli belediyelerine SGK borçları sebebiyle haciz uygulanarak hesaplarına bloke konuldu. Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Yavaş, kalem kalem haciz uygulanan hesapları açıkladı.

İşte Mansur Yavaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

•Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

•Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

•Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

•Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

•Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

•Anket A.Ş.: 107 bin TL

2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler.

Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."