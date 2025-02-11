Mansur Yavaş İmamoğlu’na gizli listeyi elleriyle verdi! Ankara bununla çalkalanıyor...

CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığını belirleyecek olan ‘ön seçim’ için geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Özgür Özel; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin, Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dikkat çeken bir detayı paylaştı. Öztürk, Mansur Yavaş’ın götürdüğü dosya içinden bazı belgeler çıkardığını ve İmamoğlu’na “İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir” dediğini aktardı.

“DOSYA İÇİNDEN BAZI BELGELER ÇIKARDI”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerdeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşmeye ilişkin çarpıcı bir detayı açıkladı. Öztürk ‘Yavaş: Troller durdurulsun, açıklamalar önceden bildirilsin’ başlıklı köşesinde şunları yazdı;

“Mansur Yavaş, beraberinde götürdüğü dosya içinden bazı belgeler çıkardı, İmamoğlu’na, “İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir” dedi. İmamoğlu, böyle bir durumdan bilgisinin, haberinin olmadığını ifade etti, Yavaş’ın kendisine uzattığı listeyi aldıktan sonra, “İnceleteceğini, bazı isimleri bildiğini, ancak onların ne yaptığı konusunda kendisinin bilgiye sahip olmadığını” anlattı.

YAVAŞ’IN RAHATSIZ OLDUĞU KONU

Adaylıkla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaları basından öğrendiğini, bundan da rahatsızlık duyduğu toplantıda dile getirdiği öğrenilen Mansur Yavaş, bu konuda şunları söyledi: Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor.”

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaşanan tutuklamalar ve soruşturmaların ardından ‘erken seçim’ tartışmalarını başlattı. Özel, daha sonra parti içerisinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ‘ön seçim’ hamlesini yapmıştı. Ön seçimde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri geçmişti. Yavaş, ön seçim için ‘daha erken’ dese de İmamoğlu ise ‘görüşlerimiz farklı olabilir’ yorumunu yapmıştı. Ön seçim için ise dün parti toplantısında kesin karar alındı.