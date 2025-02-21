Mansur Yavaş İmamoğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Kulislerden sızan bomba iddia!

Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" ifadelerini kullanmıştı. Yavaş düşüncesinden geri adım atmadı, adaylık başvurusu yapmadı. CHP'de 17 Şubat tarihinde başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular kapandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş önseçimde yarışmayacak fakat bu adaylıktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

MANSUR YAVAŞ İMAMOĞLU'NA RAĞMEN ADAY OLACAK MI?

Yavaş'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre o defter henüz kapanmadı. Yavaş'ın "günü geldiğinde halkımızın beklentilerine bakarız" görüşünde olduğu belirtiliyor. Anketler de bu kapsamda Yavaş'ın yakın markajında. Başkan Yavaş, seçim tarihi belli olduğunda kamuoyu yoklamalarına bakıp önerilerini genel başkan Özgür Özel'e iletmeyi amaçlıyor.

ABB Başkanı önseçim zamanlamasını erken bulduğu için gündemin bu konuyla meşgul edilmesine sıcak bakmıyor. "Biz insanlara umut olmalıyız" ifadelerini kullanan Yavaş, Ankaralının sorunlarına derman olacağı görüşünü sürdürüyor. Seçime kadar da sadece görevine odaklanma konusuna kararlı.

CHP'de adaylık için başvuru süresinin dolmasına birkaç saat kala Yavaş, Ankara'da dikkat çeken bir ismin kapısını çaldı. Eski MHP milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu'nu genel başkanı olduğu Kutlu Parti'nin genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, Halaçoğlu ve yardımcılarıyla gündemi değerlendirdi, görüş alışverişinde bulundu.