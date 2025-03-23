Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına sert tepki

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim için oy kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanmasına karar verilmesine Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi. Yavaş, "5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici" dedi.

"ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Mansur Yavaş şu ifadelerde bulundu;

Soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki haberde adeta 5 dakika sonra bütün Türkiye'ye servis yapıldı. İfadeler, iddiaların hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddialara ve suçlamalara televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kara siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Bunun sonucu ne oldu? 26 milyar lira hava, 26 milyar dolar havaya uçtu. Bu daha çok fakirlik, daha çok yoksulluk olarak bize döndü. Çünkü 2 yıldır uygulanan tasarruf tedbirleri genellikle ücretli kesimlere ağırlık veriyordu. Şimdi bu ücretli kesimde de emekliye vermediğimiz asgari ücret diye verilmeyen paralar bu hukuksuzluk nedeniyle bir günde havaya uçtu. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla tekrar bizim üstümüze bu tasarruf tedbirleri gibi tedbirler gene darbelerin gelirlerinin üstüne gelecek.

EKREM İMAMOĞLU VE 91 KİŞİ İÇİN KARARLAR AÇIKLANIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısındaki savunmasını tamamladı. 07:40'ta tamamlanan mahkeme sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çoğu kişi mahkeme, tutuklanmasına karar verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. 19 kişi tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakıldı.

Hakimlik şüpheliler, Ekrem İmamoğlu, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve Murat Ongun tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk iddiaları kapsamında mahkeme, tutuklama kararı verildi. İmamoğlu, terör soruşturmasında ise daha karar verilmedi. Mahkeme karar almak için ara karar verdi.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun için tutuklama kararı çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İŞARET ETTİĞİ KİLİT İSİM TUTUKLANDI

İPA Yönetim Kurulu Başkan Buğra Gökçe ve İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, Özgür Özel'in işaret ettiği isim 4.5G Grup şirketini kuran Serdar Haydanlı hakkında tutuklama kararı çıktı.

ÜNLÜ SANATÇI SERBEST BIRAKILDI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın serbest bırakıldı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.

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