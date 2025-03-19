Mansur Yavaş İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş İstanbul'a geliyor

Son dakika... Son dakika... ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'liler Saraçhane'de buluştu.

Sosyal medya hesabından İstanbul yolunda olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saraçhane'de yer alamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir. Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.

Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz.

Son Haberler
Jose Mourinho'nun gözdesi Mile Svilar
Jose Mourinho'nun gözdesi Mile Svilar
Sivas'ta kar nedeni ile okullar tatil
Sivas'ta kar nedeni ile okullar tatil
Aliağa Petkimspor tur şansını zora soktu
Aliağa Petkimspor tur şansını zora soktu
Ankara'da İmamoğlu için toplanan üniversite öğrencilerine polis müdahalesi
Ankara'da İmamoğlu için toplanan üniversite öğrencilerine polis müdahalesi
Szalai'den Arda Güler'e övgü
Szalai'den Arda Güler'e övgü