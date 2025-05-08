Mansur Yavaş kararının gerekçesini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’na destek için sosyal medya hesabını onun kullanımına açtığını duyurdu. Yavaş, “Bu bir dayanışma adımıdır. Birbirimizin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasiye ve ifade özgürlüğüne olan inancımız doğrultusunda, kendi sosyal medya hesabımı, erişim engeli kaldırılana kadar Sayın İmamoğlu’nun kullanımına açtım. Bu, bir dayanışma adımıdır. Çünkü bizler, halkın iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyiz.

Şunu herkes bilsin ki, bizler birbirimizin sesi olmaya ve yaşanan hukuksuzluklara karşı omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu kararım da bu dayanışmanın bir göstergesidir.”

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu hamlesi

NE OLMUŞTU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki hesabı, gece saatlerinde erişime kapatıldı. İmamoğlu’nun profiline giren kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaşıyor.

Tutukluluğu boyunca, kamuoyuna mesajlarını X üzerinden ulaştırmayı sürdüren İmamoğlu’nun hesabına gece saat 02.00 sıralarında Türkiye’den erişim engellendi. Bu gelişme üzerine dikkat çeken bir adım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, seçim döneminde kullandığı kampanya hesabını Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına açtığını duyurdu. Dayanışma amacıyla hesabının profil fotoğrafını da İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirdi.