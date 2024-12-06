Mansur Yavaş kendisine yapılan sabotajı ifşa etti!

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Mansur Yavaş kendisine yapılan sabotajı ifşa etti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a sabotaj yapıldığını "Ankara'da yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bazı şahıslar tarafından 'kasıtlı' olarak durdurulduğu tespit edildi." sözleriyle açıklarken, Mansur Yavaş da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ABB'nin metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarında meydana gelen arızaların "acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı" tespit edildi. ABB, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

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ABB'DEN AÇIKLAMA

ABB, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bazı kişiler tarafından kasıtlı olarak durdurulduğunu ve kamu malına zarar verdiğini duyurdu.

ABB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı inceleme sürüyor. Araştırma sonucunda arızanın 'acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı' tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor."

ABB tarafından paylaşılan görüntüler;

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT AÇIKLAMA

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda " Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın paylaştığı görüntüler;

Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım;

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