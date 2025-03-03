Mansur Yavaş masasında anketi 'ilk defa' diyerek açıkladı

Mansur Yavaş, ilçe belediyeleri için memnuniyet anketi sonuçlarını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketin sonuçlarını da paylaştı.

"BU ASLA CHP'DE BİR AYRILIK OLARAK ADLANDIRILMAYACAK"

Mansur Yavaş anket sonuçların açıklamadan önce "Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin ancak ben daha 3 yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın görüşündeyim. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak." dedi.

Mansur Yavaş ilçe ilçe rakamları açıkladı:

Elmadağ'da memnuniyet yüzde 75

CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 46

AKP'ye oy veririm diyenler yüzde 29

Kalecik'te memnuniyet yüzde 80

CHP'ye oy veririm diyen yüzde 33

AKP oy veririm diyen yüzde 43

Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87

CHP'ye oy veririm diyen yüzde 44

AKP'ye oy veririm diyen yüzde 26

Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84

Parti olarak ilk kez CHP yüzde 36

AKP'ye oy veririm diyen yüzde 34

Güdül'de yüzde 77 başarı oranı

CHP'ye oy veririm diyen yüzde 35

AKP'ye oy veririm diyen yüzde 38.

Hemen hemen orada da birinci parti olacağımızın müjdesini verebilirim. Buralardaki oy oranı yüzde 10, 15-20 seviyesini geçmemişti.

Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91

CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 44

AKP'ye oy veririm diyen yüzde 31

Ayaş'ta memnuniyet yüzde 70

CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 35

AKP'ye oy veririm diyen yüzde 38

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ SONUCUNU AÇIKLADI

Büyükşehir'de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara'da 40,8 ulaştı. AKP yüzde 28.

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP'nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor.

Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan ne kadar iş varsa onların hepsi yapılıyor.