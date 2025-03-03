Mansur Yavaş masasında anketi 'ilk defa' diyerek açıkladı

Mansur Yavaş, ilçe belediyeleri için memnuniyet anketi sonuçlarını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketin sonuçlarını da paylaştı.
"BU ASLA CHP'DE BİR AYRILIK OLARAK ADLANDIRILMAYACAK"
Mansur Yavaş anket sonuçların açıklamadan önce "Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin ancak ben daha 3 yıl var belediyelerimiz çalışsın vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın görüşündeyim. Bu asla CHP'de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak." dedi.
Mansur Yavaş ilçe ilçe rakamları açıkladı:
Elmadağ'da memnuniyet yüzde 75
CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 46
AKP'ye oy veririm diyenler yüzde 29
Kalecik'te memnuniyet yüzde 80
CHP'ye oy veririm diyen yüzde 33
AKP oy veririm diyen yüzde 43
Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87
CHP'ye oy veririm diyen yüzde 44
AKP'ye oy veririm diyen yüzde 26
Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84
Parti olarak ilk kez CHP yüzde 36
AKP'ye oy veririm diyen yüzde 34
Güdül'de yüzde 77 başarı oranı
CHP'ye oy veririm diyen yüzde 35
AKP'ye oy veririm diyen yüzde 38.
Hemen hemen orada da birinci parti olacağımızın müjdesini verebilirim. Buralardaki oy oranı yüzde 10, 15-20 seviyesini geçmemişti.
Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91
CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 44
AKP'ye oy veririm diyen yüzde 31
Ayaş'ta memnuniyet yüzde 70
CHP'ye oy veririm diyenler yüzde 35
AKP'ye oy veririm diyen yüzde 38
CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ SONUCUNU AÇIKLADI
Büyükşehir'de memnuniyet yüzde 63 oranında devam ediyor. İlk defa parti olarak CHP Ankara'da 40,8 ulaştı. AKP yüzde 28.
Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 48 ile CHP birinci, AKP'nin adayı yüzde 37 ile ikinci oluyor.
Bu çalışmaları biraz daha artırıp, esnafın, çiftçinin yanında olup iktidar değişirse ne olacağının en büyük delili belediyelerin değişmesidir. Eskiden ne kadar yapılmayan ne kadar iş varsa onların hepsi yapılıyor.