Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in ahtapotunu ortaya çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek’in örgüt kurarak ailesine ait şirketlere ihaleler verdiğini açıklamıştı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Yavaş, ‘’Örgüt Şeması’’nı paylaştı. Şemada Melih Gökçek’in FETÖ bağlantıları, eşi Nevin Gökçek’in S.O.S Vakfı, oğlu Osman Gökçek’in Beyaz TV’si, Ahmet Gökçek’in Ankaraspor ve Osmanlıspor takımları yer aldı. Tablo içerisinde Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek ve Ahmet Gökçek’e bağlı olan belediye şirketleri, vakıf ve kuruluşlar ile şirketler ve bu şirketler ile bağlantılı isimlerin olduğu gösterildi.

“SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÇETE KURMAKTAN DİLEKÇE HAZIRLIYORUZ”

‘Dilekçe hazırlıyoruz’ diyen Mansur Yavaş, “Bu şema Gökçek’in nasıl bir örgüt kurup ailesini ve ailesine ait kurumları nasıl beslediğini ve ihaleleri nasıl verdiğini gösteriyor. Bu konu şimdiye kadar dava edilmedi, biz bunlarla alakalı suç işlemek için çete kurmaktan dilekçe hazırlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

“Suç duyurusunda bulunuyoruz” diyen Yavaş, şunları dile getirdi:

“Bir televizyon da ya bir futbol takımı kolay dönmüyor. Bazı şirketlere ihaleler vermek suretiyle buralardan finanse edilmiş. Benim eşim belediyeye girmez, çocuklarımız yanaşmaz Ama Gökçek boş gezmeyip oynasınlar diye oğlunun birine televizyon, birine de futbol takımı almış. Beyaz TV’yi, SES TV’yi, Osmanlıspor’u ve eşine ait SOS Vakfı’nı finanse etmiş. Şema Gökçek’in örgüt kurup ailesine ait kurumları nasıl beslediği ve ihalelerin verdiğini gösteriyor. Belediyenin mallarını da bazı cemaatlere vermiş. Suç duyurusunda bulunuyoruz.”

ABB BAŞVURU YAPTI

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan soruşturmalarda verilen takipsizlik kararları sonrası ABB avukatları harekete geçti. “Kanun yararına bozma” yoluyla yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na verilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunuldu. ABB tarafından yapılan başvuru 54 dosya kapsamında yapıldı.