Mansur Yavaş o cümleyi kullandı mı? Kulisleri hareketlendirmişti… İmamoğlu'ndan açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ‘ön seçim’ hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair İsmail Saymaz İmamoğlu ile konuştu. Saymaz, Yavaş'ı kastederek, "'Her halükarda adayım' gibi bir cümle sarf etti mi?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi” cevabını verdi.

İMAMOĞLU: İRADEYE SAYGI DUYACAĞINA SÜRECİ DESTEKLEYECEĞİNE DAİR CÜMLELER KURDU

Halk TV’de İsmail Saymaz’a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üçlü zirveye ilişkin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavaş'ın tavrını soran İsmail Saymaz, İmamoğlu'ndan, "Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık hep beraber. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar.” yanıtını aldı.

YAVAŞ 'ADAYLIK' CÜMLELESİ KULLANDI MI?

Saymaz Yavaş'ı belirterek, "'Her halükarda adayım' gibi bir cümle sarf etti mi?" sorusunu İmamoğlu’na yöneltti. Bu soruya İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi." cevabını verdi. 'CHP'den tek bir aday göreceğiz değil mi?' diyen Saymaz'a İmamoğlu, "Tabii tabii. Her koşulda CHP’nin adayı kimliği nettir." dedi.

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaşanan tutuklamalar ve soruşturmaların ardından ‘erken seçim’ tartışmalarını başlattı. Özel, daha sonra parti içerisinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ‘ön seçim’ hamlesini yapmıştı. Ön seçimde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri geçmişti. Yavaş, ön seçim için ‘daha erken’ dese de İmamoğlu ise ‘görüşlerimiz farklı olabilir’ yorumunu yapmıştı. Ön seçim için ise parti toplantısında 23 Mart tarihi duyuruldu.