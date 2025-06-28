Mansur Yavaş o görüşmeyi ünlü gazeteciye anlattı: Kılıçdaroğlu’ndan bu tavrı hiç beklemiyordum

Ünlü gazeteci Ünsal Ünlü, CHP kurultayında ilişkin görülen davada mutlak butlan tartışmasında eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş'ın son gelişmelere ilişkin düşüncelerini aldı. Yavaş, butlan tartışmasında Kılıçdaroğlu'ndan bu tavrı beklemediğini aktardı. Yavaş, olası bir butlan kararına ise çarpıcı bir yorumda bulundu. Yavaş, “Bugün pazarlayabiliyorlar. Yarın çıkacak ekran bulamayacak bu insanların hiçbiri” dedi.

YAVAŞ: BU TAVRI HİÇ BEKLEMİYORDUM

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ünlü gazeteci Ünsal Ünlü'ye 30 Haziran’da görülecek olan kurultay davası öncesi çıkan tartışmaları ve son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ünlü Kılıçdaroğlu’nun kurultaya ilişkin butlan çıkışını Yavaş’a sordu.

Yavaş ise "Bu tavrı beklemiyordum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha olmayacağını ise Yavaş, "Yani her şey konuşuldu. Her şey iletildi. Açık yüreklilikle söylendi. Artık bir görüşme daha olmaz" şeklinde konuştu. Ünsal, Yavaş'ın tavrını Anadolu'da kullanılan 'dışarıklı' sıfatına benzettiğini söylerken, "Dedim ki en çok dışarlıklı da olan sizsiniz aslında ama, çok büyük mücadele veriyorsunuz", "E bunu yapmak lazım" cevabını aldığını aktardı.

“ŞU ANDA BUNU EKRANLARDA KENDİ EGOLARI İÇİN ŞİŞİRENLER VAR”

İktidar medyasının kurultay tartışmasını gündemden düşürmeyen isimler hakkında da konuşan Yavaş, "Şu anda bunu ekranlarda kendi egoları için şişirenler var ve bu egoyla anlattıkları sözleri bugün evet anlatabiliyorlar. Bugün pazarlayabiliyorlar. Yarın çıkacak ekran bulamayacak bu insanların hiçbiri” ifadelerini kullandı. Kurultay üzerindeki tartışmalara da değinen Yavaş, "Burada yaşanan şeye alet olmamak lazım. Bizim bu saatten sonra çocuklardan, torunlardan başka bekleyeceğimiz, uğruna çarpışacağımız ne var ki? Şimdi gidilen yer hukuksuz bir yer" açıklamasında bulundu.

ÜNSAL İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MÜCADELESİNİ HATIRLATTI

Mansur Yavaş’ın 2014'teki Ankara Büyükşehir seçimlerindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı hukuk mücadelesini hatırlatan Ünsal, “Biz yerel seçimlerle ilgilenmiyoruz ama burada sizin başvuru dosyanızda çok net bir şekilde hak ihlali var. Ve bu konuyla ilgili olarak zaten çözümü yapabilecek şey, Yüksek Seçim Kurulu olamaz ve şimdi de. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir görevi yok. O yüzden pazartesi görülecek duruşmadan da böyle bir şey çıkma şansı yok. Hukuki bir karar verilirse” yorumuna imza attı.

“REDDETMEK DIŞINDA HUKUKİ BİR METOT GÖRÜNMÜYOR”

30 Haziran üzerindeki beklentilerini de açıklayan Yavaş, Bana kalırsa ret kararı çıkacak. Çünkü şu dakika itibariyle reddetmek dışında hukuki bir metot görünmüyor ve 2014 yılında yaşadıklarımı da üstüne koyduğumuz zaman başka bir tavrın çıkacağını, başka bir şey gözlenebileceğini beklemiyorum ben. Ama şu elbette olabilir. Eğer yayarlarsa bunu. Diyelim ki 30 Haziran'da karar vermedik ama 15 Temmuz'a erteledik davayı. Bu bir 15 gün daha konuşturulmak isteniyor anlamına gelir. Ben bundan bir şey çıkacağını zannetmiyorum” şeklinde ifade etti.

“BU ÇOK SAÇMA”

Mahkemede olası bir mutlan butlan kararının çıkması durumunda Yavaş, şu yorumda bulundu:

"Bakın buradan gidilebilecek yol çok riskli çünkü bunun altını istediğiniz kadar açabilirsiniz. Yani yarın bir gün birileri çıkıp genel seçim öncesi asgari ücrete yüksek zam yaptın. İşte işçiye elden para verdin. Emekliye açıktan para dağıttın. Sözlerini, bütün bu yapılan işleri hatta vaatleri bile rüşvet kapsamında belirterek böyle bir davaya yönlenebilir. Bu çok saçma. Buradan herhangi bir kurultayın içinden böyle bir beklenti oluşturulması bile son derece saçma. O yüzden buranın yürüyebileceği bir yer olduğunu düşünmüyorum ben."