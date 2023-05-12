Mansur Yavaş: Okşanlar, Kerimcanlar yüzüyor. Bir de bize ahlak dersi veriyorlar

Mansur Yavaş Manisa mitinginde Erkam Yıldırım ile Kerimcan Durmaz hakkında çıkan ilişki iddialarıyla ilgili, “Okşanlar, Kerimcanlar yüzüyor. Bir de bize ahlak dersi veriyorlar” dedi.

Mansur Yavaş: Okşanlar, Kerimcanlar yüzüyor. Bir de bize ahlak dersi veriyorlar

Editör: İsa Karaarslan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile fenomen Kerimcan Durmaz hakkında ortaya çıkan ilişki iddialarıyla ilgili konuştu.

Mansur Yavaş, Oğulları çakarlı arabalarla gezmeye alıştı. Ayrıcalıklı iş tutmaya alıştılar. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Okşanlar, Kerimcanlar gırla gidiyor. Türkiye’de neler oluyor neler ve bu adamlar bize ahlak dersi vermeye kalkıyor.

yujyju.jpg

Dolayısıyla artık bu hükümet kendini tüketmiştir. Ekonomi Bakanı’nın biri gidiyor biri geliyor. Merkez Bankası başkanının biri gidiyor biri geliyor. Artık deniz bitti. Yapacakları bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Son günlerde videolarıyla gündeme gelen Muhammed Yakut Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulunmuştı.

Muhammed Yakut "Erkam Yıldırım’ın o teknede kiminle olduğunu biliyor musunuz? Binali Yıldırım senin oğlun Erkam Yıldırım Kerimcan Durmaz ile ilişki yaşıyor. Binali Yıldırım; Senin oğlun Türkiye'de çok saygın, Kerimcan ile beraber ilişki yaşıyor. Berat ile Özge odadayken oğlunla Kerimcan da diğer odadaydı." demişti.

67.jpg

İlgili Haberler
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Mansur Yavaş'tan ilk yorum
Mansur Yavaş : O İHA ve SİHA'lara daha çok ihtiyacımız olacak
Mansur Yavaş : O İHA ve SİHA'lara daha çok ihtiyacımız olacak
Mansur Yavaş’tan Binali Yıldırım’a: Beyfendinin serveti Hollanda'da 36 milyar olmuş bizi gayri millilikle suçluyor
Mansur Yavaş’tan Binali Yıldırım’a: Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye
Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
3 gün yaz sonrası kış. Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı Güncel
3 gün yaz sonrası kış. Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı
ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor Dünya
ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor
Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı Spor
Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu Magazin
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu
Başsavcılıktan dezenformasyon oluşturan hesaplara soruşturma Teknoloji - Otomotiv
Başsavcılıktan dezenformasyon oluşturan hesaplara soruşturma
Rüyada ilkbahar görmek neye işaret? Rüyada ilkbahar görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada ilkbahar görmek neye işaret? Rüyada ilkbahar görmek ne demek?
Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor Dünya
Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor