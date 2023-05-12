Mansur Yavaş: Okşanlar, Kerimcanlar yüzüyor. Bir de bize ahlak dersi veriyorlar

Editör: İsa Karaarslan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile fenomen Kerimcan Durmaz hakkında ortaya çıkan ilişki iddialarıyla ilgili konuştu.

Mansur Yavaş, “Oğulları çakarlı arabalarla gezmeye alıştı. Ayrıcalıklı iş tutmaya alıştılar. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Okşanlar, Kerimcanlar gırla gidiyor. Türkiye’de neler oluyor neler ve bu adamlar bize ahlak dersi vermeye kalkıyor.

Dolayısıyla artık bu hükümet kendini tüketmiştir. Ekonomi Bakanı’nın biri gidiyor biri geliyor. Merkez Bankası başkanının biri gidiyor biri geliyor. Artık deniz bitti. Yapacakları bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Son günlerde videolarıyla gündeme gelen Muhammed Yakut Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulunmuştı.

Muhammed Yakut "Erkam Yıldırım’ın o teknede kiminle olduğunu biliyor musunuz? Binali Yıldırım senin oğlun Erkam Yıldırım Kerimcan Durmaz ile ilişki yaşıyor. Binali Yıldırım; Senin oğlun Türkiye'de çok saygın, Kerimcan ile beraber ilişki yaşıyor. Berat ile Özge odadayken oğlunla Kerimcan da diğer odadaydı." demişti.