Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak

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Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını açıklandı.

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