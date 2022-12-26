Atatürk'ün Ankara'sı yeniden ortaya çıkıyor. Mansur Yavaş paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhur İttifakı AKP lideri Erdoğan'ı aday olarak gösterirken altılı masanın adayının kim olacağı tartışmaları gündemde yerini koruyor. Kulislerde konuşulan isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da var.

Mansur Yavaş en son katıldığı canlı yayın programında konuyla ilgili "Altılı masa isterse aday olurum" demişti.

Ankara Belediyesi'ni eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten 969 milyon lira borçla devraldığını her fırsatta belirten Mansur Yavaş kişisel sosyal medyada hesabından paylaştığı videoya

"Cumhuriyet Dönemi Ankara'sını yeniden ortaya çıkarıyoruz. Yapıları görüntü kirliliğine, kültürü ise sahipsizliğe kurban giden tarihimizi onarıyoruz." notunu düştü.

Mansur Yavaş'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

Mansur Yavaş, 2020 yılında Melih Gökçek hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Çevrenin taksirle kirletilmesi” suçlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 19 yıllık karnesi

1994'ten beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve Mart 2014 seçimleri için Başbakan Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen Melih Gökçek'in 19 yıllık belediye başkanlığı dönemi sayısız vaat, tartışma, dava ve iptal kararlarıyla dolu. İşte bunlardan bazıları:

SANATA DA SENDİKAYA DA DÜŞMAN

20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı oldu ve seçildi. Gökçek, ilk göreve geldiği yıllarda sanatçı Mehmet Aksoy’un Altınpark’ta bulunan Periler Ülkesi heykelini ‘çıplak’ olduğu ve ‘ahlak’a aykırılığı gerekçesiyle kaldırtmasıyla gündeme gelmişti. Gökçek bununla da yetinmeyip, “tükürürüm böyle sanatın içine” sözleriyle kendini savunmuştu.

PLANSIZ ŞEHİR

Ankara’da Melih Gökçek döneminde plan tartışmaları hiç bitmedi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayladığı Ankara Nazım Planı kararlarına aykırı onlarca alt ölçek plan, Gökçek’in ortaya attığı tartışmalar sonucu yine aynı Meclis tarafından onaylandı. Yani Gökçek, kendi hazırladığı ana plana aykırı alt planlar yaptı. Çoğunun rant oyunları nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Milli Kütüphane önüne yapılan Gökkuşağı Projesi gibi bir çoğu ölü yatırım olmaktan öteye gidemedi. Konuyu yargıya taşıyan meslek odalarını mahkemeler hep haklı buldu.

PLANSIZ YOLLAR:

Ankara’nın Ulaşım Ana Planı yasaya rağmen yıllarca yapılmadı. Melih Gökçek böyle bir plan yapılmamasını da uzun yıllar izah etmeye çalıştı. Ulaşım Ana Planı olmadan yapılan köprülü kavşaklar, otoyollar, tüneller, geçiş yolları hep tartışma konusu oldu. Mahkeme bir çoğuna yapılan itirazları, üst plan olmadığı ya da üst plana aykırı olduğu gerekçesiyle haklı buldu. Gökçek kendi yaptığı hukuksuzluğun üstünü, “mahkemeler, meslek odaları hep aleyhimize karar veriyor” diye yaygara kopararak kapatmaya çalıştı.

‘HUKUKA ÇALIM AT’

Gökçek döneminde yapılan pek çok köprülü kavşak şu an kağıt üstünde yargı tarafından iptal edilmiş gözüküyor. Akay Kavşağı, Kuğulu Park Kavşağı, Ankara Garı önündeki 35 gün Kavşağı...

Hepsi yargı süreci devam ederken Gökçek tarafından yangından mal kaçırırcasına hızlıca tamamlanmış projeler. Mahkemelerin iptal edeceği belli olan bu projeler o kadar hızlıca tamamlandı ki, verilen yargı kararları uygulanamaz hale geldi. Ankara Garı önündeki kavşağa adını veren de bu hukuksuzluk. Projeyi “35 günde” mahkeme kararını vermeden tamamlamak için belediyenin tüm imkanları seferber edildi.

ODTÜ DÜŞMANLIĞI

Melih Gökçek, son yıllarda artan bir şekilde ODTÜ arazisini taciz ediyor. Önce gündemde ODTÜ’nün gözetimindeki Eymür Gölü’nü gündeme getirdi. Yaya girme koşuluyla herkese açık olmasına karşın, “Sadece ODTÜ’lüler yararlanıyor” diyerek Gölün belediyeye devredilmesini istedi. Son olarak Göl kenarında içki satışı yasaklandı.

Ardından yaklaşık 30 yıl önce planlanmış, ancak tek bir adım bile atılmamış Konya Yolu ile Anadolu Bulvarı bağlantı yolunu gündeme getirdi. Tartışmalar ve itirazlara rağmen inşaat geçtiğimiz yaz başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kabul ettiği ODTÜ Koruma Planı’na ODTÜ Rektörlüğü itiraz etmeye hazırlanırken, polis eşliğinde yapılan gece yarısı operasyonuyla ODTÜ arazisine girildi. En az 3 bin ağaç söküldü.

RUSYA’YA KİRA ÖDÜYORUZ

2007 yılında açılan Protokol yolunda yapılan hata, Rusya Federasyonu ile diplomatik krize yol açmıştı. Rusya Büyükelçiliği’ne ait 400 metrekarelik bir alan yola dahil edilmişti. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolun bu kısmı uzun süre tartışılmış, Rusya’nın kira ödenmesini kabul etmesiyle konu “tatlıya bağlanmıştı”. Gökçek gazetecilerin sorularına Rus bürokrasisini suçlayarak yanıt vermiş, “Parası önemli değil. Önemli olan diplomatik ilişkileri zedelememek. Netice itibarıyla Rus bürokrasisi yavaş işleyen bürokrasi olmasına rağmen bizim için hızlı işlettiler” demişti.

BORÇ TAKTI, METROYU DA YAPMADI

-Ankara’da Gökçek, Hazine garantisiyle aldığı borçları ödememesiyle de gündeme geldi. Daha önce birçok kez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçları silindi. Son olarak Bakanlar Kurulu’nun 24 Haziran 2013’te aldığı kararla, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yurtdışından aldığı krediler nedeniyle Hazine Müsteşarlığı’nın ödemek zorunda kaldığı 2 milyar 106 milyon 17 bin liraya ulaşan borç, 1 milyar 41 milyon 599 bin liraya düşürüldü. Yani 1 milyar TL’yi aşkın borç halkın sırtına yüklenmiş oldu. Borçlanmaya gerekçe gösterilen metro inşaatı ise tamamlanmadan Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmişti.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan EGO’nun toplam Hazine’ye borcu 1 milyar 271 milyon YTL ve 1 milyar 167 milyon TL’sinin vadesi geçti. 2004’ten beri Ankara Büyükşehir Belediyesi Hazine’ye herhangi bir ödemede bulunulmadı. Büyük borçları olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borçları takas ve kesintiyle yeniden yapılandırıldı ve hacizleri kaldırıldı. Belediyeye yapılan kıyağın tutarı faiziyle birlikte 1 milyar 41 milyon lira. 24 Haziran tarihli kararnameyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından ödendi.

- Hazine’ye ve BOTAŞ’a milyarlarca TL’lik borcunu ödemedi.

- ASKİ’nin 350 milyon dolarını su hizmeti yerine, yol ve kavşaklara aktarmakla suçlandı.

- Esenboğa Yolu’na 80 milyon TL harcadı.

- Kenti tanesi 3 bin TL’lik binlerce aydınlatma direği ile donattı.

- Su İdaresi’ne 30’a yakın köprülü kavşak yaptırdı.

- Yeni 5 büyük parka onlarca milyon TL harcadı.

SUSUZ YAZ, ÖLÜ YATIRIM

2007 yılında yaşanan “Susuz Yaz” da Gökçek’in unutulmazlarından. Tüm uyarılara rağmen Bolu-Gerede’den getirilecek içme suyu projesi yerine Kızılırmak Suyu’nu Ankara’ya getirme iddiasındaki projeye yatırım yapan Gökçek, günlerce Ankaralıyı susuz bırakmıştı. Kuyu suları, çeşme suları, tanker kuyrukları, patlayan borular, ishal salgınları 2007 yazının unutulmazları arasında yerini almıştı. Ancak Gökçek bu durumu da fırsata dönüştürüp, “ölü yatırımlar” arasında yerini alması muhtemel Kızılırmak Suyu projesine hız vermişti. Uzmanların “bu su ağır metal yüklü, içme suyu olamaz” uyarılarına kulak tıkayan Gökçek, Kızılırmak Suyu’nu da Ankara’daki şebekeye “gizlice” verdiğini kendisi açıklamıştı. Büyük maliyetle tamamlanan projeyle Ankara’ya gelen su acil durumlar dışında şebekeye verilmiyor.

SU SIKINTISI

- Dağıtım altyapısı yenilemediği için kentte sık sık su kesintisi yaşanıyor. 2007 yılında aylar süren tam süreli ve kısmi elektrik kesintiler nedeniyle zor günler yaşayan Ankaralıları Gökçek şu sözlerle uyarmıştı: "Günlük yetecek kadar su ayırmaları kafi. Hele hele küvet doldurup boşaltmak israftan başka birşey değil." Bununla da yetinmeyen Gökçek su sıkıntısına dahiyane bir çözüm üretmişti: "Belediye personelini iki aylık izine göndermeyi planlıyorum. Bir 50 bin, 60 bin kişi Ankara’dan ayrılsa biraz rahatlarız. Annelerini babalarını ziyaret etseler fena mı olur."

ODTÜ'DE YOL OPERASYONU

- ODTÜ’de yol yapımından dolayı hak ihlalleri yaşandı. Yol çalışmasının imar planı revizyonunun kesinleşmesine kadar acilen durdurulması ve hukuksal sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerekirken, bu yapılmadı ve Kurban bayramının son günü gece yarısı polis eşliğinde yapılan operasyonla ağaçlar söküldü.

BİTMEYEN METRO İNŞAATI

- 3 bölgede metro inşaatı başlattı, 13 yıldır bitiremedi. Metro yapımı Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi.

ÇILGIN PROJELERİ

- Şehrin girişine dev bir semazen heykeli yapacaktı. Semazenin eteklerinde Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki kebap çeşitlerini yapan kebapçılar bulunacaktı.

- Bir başka köşede dev bir “eşeğine ters binmiş Nasrettin Hoca” heykeli olacaktı. Asansörle eşeğin ayağından hocanın sarığına kadar çıkabilecekti.

- Melih Gökçek, peluş hayvanların olacağı bir hayvanat bahçesi yapacaktı. Hayvanat bahçesinde dolaşırken bir peluş hayvanın önüne gelince öttüğü, hırladığı, kükrediği falan duyulacaktı.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlamış, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında Yavaş, Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yaptıktan sonra, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı olmuş, fakat seçilememiştir.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup yüzde 51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla “2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödüller almış, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ve 11 bin oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihli yerel seçimlerde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamlamıştır.

2014 yerel seçimlerinde partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme gelmiş, 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğine kabul edilmiştir. Yavaş daha sonra, CHP Parti Meclisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilmiş, ancak 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerde seçimi çok az farkla kaybetmiştir.

17 Nisan 2016 tarihinde CHP üyeliğinden istifa eden Mansur Yavaş, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP adayı olarak belirlenmiştir.