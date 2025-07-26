Mansur Yavaş reçeteyi yazdı o bakana verdi! Gündemi sallayacak açıklamalar

CHP Bülent Ecevit Yerleşkesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışı bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün buraya toplanmamızın sebebi inşallah yapılacak en erken seçimde iktidara giden programı yapmak, iktidara giden yolları hazırlamak için bu binayı hazırladık. Bunun açılışı için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Ankaralılar, maalesef Eymir’de yangın var. Kontrol altına alındı. Kızılcahamam’da yangın var. Maalesef Türkiye’mizin her yerinde yangın var. Bütün kurumlar bunları söndürmek için uğraşıyor. Ancak Ankaramızın gönüllü kuruluşu AKUT görevlisi 5 tane pırıl pırıl genci kaybettik. Bugün ailelerini ziyaret ettik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Çünkü tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyorlar.

Türkiye’nin neresinde olursa olsun oraya koşuyorlar. Deprem, yangın demeden canlarını tehlikeye atıyorlar. Onların mekanı cennetir. Gerçekten kalpten inanıyoruz ve onlar gerçek milletçiler. Türkiye’nin yeşiline, var olan bütün değerlerine sahip çıkan gençler. Bilinçli gençler. Evet milletçilik demek taşına, toprağına, yaşayan insanına böceğine kadar bütün değerlerine sahip çıkmaktır. Onun için onların isimlerini inşallah bizler de yaşatacağız.

"ÖLMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?"

Sevgili Ankaralılar hep adalet peşinde koşuyoruz son günlerde. Hukuk istiyoruz. Eğer bir anayasa varsa anayasadaki hukuk kurallarının herkes için eşit uygulanmasını istiyoruz. Bundan daha doğal bir talep olamaz. Ve maalesef iktidar kendi çıkarttıkları yasalara da uymuyor. Dediler ki tutuklama olmayacak, istisnai bir uygulama olacak derken geldiğimiz duruma bak. Geldiğimiz hale bakın akşam twit atan sabaha gözaltına alınıyor. Yaka paça tutuklanıyor. Bu mudur özgürlük? Bu mudur üstünlerin hukuku. Suçsuz olduğuna inandığımız insanları tutukladınız. Henüz ortada bir iddianame yok. Dünyadaki kurallara göre tutuklanan bir kimse tutuklandıktan sonra devletin şevkatli kollarına sevk edilmiştir. Onun hayatından, sağlığından artık sadece devlet sorumludur. Hal böyleyken Murat Çalık’ın ölmesini bekliyorsunuz. Muhittin Böcek’in halini biliyorsunuz, 110 gün kendini bilmeden yattı. Ölmesini mi bekliyorsunuz?

Bize adalet demeyin. Milyarlık yolsuzlukları yapan forex skandalı benzeri bilmem, her biri milyarlık rakamları konuşurken hepsi serbest. Yok mu bunlarda yolsuzluk? Yargılayın ama lütfen tutuksuz yargılayın. İnsanların kendilerini savunmasına müsaade edin, sağlıklarıyla oynamayın. Zeydan Başkan’ı tutukluyorsunz. Gerekçe bir kişinin iddiası. Peki iddia eden kim? İhale mafyasının başı. Suçladığı tertemiz geçmişiyle Adana'nın oylarını artırarak seçtiği Zeydan Başkan. Siz ihale mafyasının ifadesini hangi hakla Zeydan Başkan'ın ifadesine, savunmasından üstün tutuyorsunuz?

Dolayısıyla artık toplumda bu operasyonların tamamının siyasi olduğu yönünde hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Hukuk ve demokrasi istiyorsak bir an evvel iktidarın bu uygulamadan vazgeçip ve bütün belediye başkanlarımızın iddianamelerini hazırlayıp özellikle Ekrem Başkan'ın da talep ettiği gibi TRT’den de yayınlayarak herkesin ne olduğunu görmesini, nelerle suçlandığını görmesini sağlamak zorundasınız. Öyle bir medya var ki pireyi deve eden, en ufak şeyde olmadık iddialar atan.. İki örnek vereyim para sayma diye eski görüntüleri o kasadan para çıkmış gibi gösteren, Ekrem Başkan'ın kasasını getirip içinden hiçbir şey çıkmadığı halde oradan dolarlar çıkmış olduğu gibi gösteren medya; eğer ellerinde bir delil olsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı. Dolayısıyla kendilerini hukuka davet ediyoruz.

"BOŞUNA UĞRAŞMASIN SAYIN ŞİMŞEK..."

Hukuk herkese lazım. İnşallah bu sistem değişsin ve kuvvetler ayrılığı gerçekleşsin ve dolayısıyla artık yeter bundan sonra 2015’te FETÖ döneminde olduğu gibi, şimdi olduğu gibi hukuk kimsenin elinde oyuncak olmasın. Rövanş hukuku ortadan kalksın artık ve Chircill’in dediği gibi 'gece 4’te kapı çaldığında sütçünün geldiğinden emin olduğu zaman o ülkede demokrasi vardır' diyor. Bizler de bunu istiyoruz. Devletin bizi koruduğundan emin, adaletli davrandığından emin olmak istiyoruz. Bunu başarmak çok zor değil. Kanun önünde hiç kimsenin adaletten şüphe etmediği bir sistemi kurarsanız bunlar gerçekleşir. Biz işte CHP olarak buna talibiz. Hukuk, demokrasi olmadığı zaman ekmek olmuyor, faizler artıyor, fakirlik oluyor enflasyon artıyor.

Hiç boşuna uğraşmasın Sayın Şimşek, hukuku üste çıkarmadığınız sürece yaptığınız çabaların hepsi yoksulların cebinden para almanın ötesinde fayda sağlamaz. Bu nedenle kendilerini hukuka davet ediyoruz. Bunu yaparlarsa seviniriz, yapmazlarsa yapılacak ilk seçimde bunu gerçekleştirecek iktidarı kuracağız. Bunun çalışmalarına bu binadan başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte burada tekrar hep birlikte olacağımız günler yakındır diyorum”