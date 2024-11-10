Mansur Yavaş 'Sağdan soldan vuruyorlar' derken kimleri kastettiğini tv100'e açıkladı

tv100'e özel açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş "Sağdan soldan vuruyorlar mesajı muhalif gibi görünenler için" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'konser' ücretlerine ilişkin son açıklamasında, "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" demişti. Mansur Yavaş dikkat çeken açıklamasına açıklık getirerek "Sağdan soldan vuruyorlar mesajı muhalif gibi görünenler için" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserlere yüklü miktarda harcama yapması günlerdir siyasetin gündemindeydi. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün dikkat çeken açıklamalara yer vermişti.

MANSUR YAVAŞ "SAĞLI SOLLU YAPIYORLAR" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş açıklamasında, "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" demişti.

KİMLERİ KASTETTİĞİNİ AÇIKLADI: O AÇIKLAMA ‘MUHALİF’ GİBİ GÖRÜNENLER İÇİN

Gazeteci Gürkan Hacır tv100 canlı yayınında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajını okudu. Gürkan Hacır Mansur Yavaş açıklamasında, "O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen kişileri ve ‘muhalif’ gibi görünen kişileri kapsamaktadır." dediğini aktardı.