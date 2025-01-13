Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7 saat sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir.

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

İfade vermek için çağrılabilecek bir kişinin bu şekilde gözaltına alınması, adaletin şaibeye mahal bırakmaması gerektiği gerçeğiyle çelişmektedir. Adalet her koşulda herkes için adil ve eşit bir şekilde işletilmelidir."

Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir.



Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) January 13, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor. Rıza Akpolat da Balıkesir'de gözaltına alındığı aktarıldı.