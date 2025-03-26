Mansur Yavaş Silivri ziyareti sonrası konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme 3 saat sürdü. Yavaş görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, İmamoğlu'nun moralinin iyi oluğunu belirtirken, "CHP'li belediyeler çok yoğun bir saldırı var. Yapılan uygulama eşit şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

YAVAŞ: DEVLETİN DİNİ ADALETTİR

Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde İmamoğlu ziyareti sonrası gerçekleştirdiği açıklamalarda CHP'li belediyeler çok yoğun bir saldırı olduğunun altını çizerken, "Yapılan uygulama eşit şekilde yapılması gerekiyor. Gizli olması gereken soruşturmanın bilgileri yayılıyor. Bazı yorumcular gelecekte ne olacağını söylüyor. Böyle bir ortamda hukuksuzluk hüküm sürüyor. Bu da az ekmek ile geri dönüyor. Bir an evvel arkadaşların tutuksuz yargılanması gerekiyor. Devletin dini adalettir." dedi.

Mansur Yavaş'tan önce dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. İmamoğlu, şu saatlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.