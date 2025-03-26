Mansur Yavaş Silivri'ye gidiyor! İmamoğlu ile görüşecek...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne gidiyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceği dün paylaşılmıştı. Bugün Silivri'ye gidecek olan Yavaş, İmamoğlu ile görüşecek. Ziyareti CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba duyurmuştu.
Ağbaba "Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
23 Mart pazar günü tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu pazartesi günü CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün de CHP Lideri Özgür Özel ziyaret etmişti.