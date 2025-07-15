Mansur Yavaş, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

"SİYASİ OLDUĞU KANAATİ UYANDIRIYOR"

Yargı süreçlerine dikkat çeken Yavaş "Ahmet Özer'in dosyasını sormadım, dün kendim takip ettim. İki iddiadan birisinden tahliye, birinden tutukluluğunun devamına karar verildi. Ben zaten başından beri tutukluluklarının çok gereksiz, istisnai olarak başvurulması gereken bir durum, olduğunu hep söylüyorum. Yargı yoluyla görevden alınması ve tutuklamaların siyasi olduğu kanaati uyandırıyor ve yargıya olan güveni iyice sarsıyor. Bu kötülüğü yapmaya hiçbirimizin hakkı yok" dedi.

"HERKES NE VARSA GÖRSÜN"

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de yayınlanmasına yönelik Yavaş, "Hepimiz istiyoruz. Canlı yayınlansın, iddialar, savunmalar herkes ne varsa görsünler. Şeffaf olmak lazım. Zaten şöyle bir durum var. Biliyorsun duruşmalar aleni yapılır. Gizli oturum ancak çok özel konularda yapılır. Zaten aleni yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile görüşmesine dair Yavaş "Bir saate yakın, şu anda gelişmeleri konuştuk kendisiyle. Siyasi gelişmeleri koyduk. Neler yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişi yaptık daha çok. Bundan sonra ne yapabiliriz daha çok onları konuştuk" dedi.