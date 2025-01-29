Mansur Yavaş: Sonucu inşallah sandıkta göreceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

Halk TV Ankara Bürosu önünde dayanışma için buluşan kitle önünde konuşan ABB Başkanı Yavaş, korku iklimi yaratıldığını belirtti.

Yavaş, konuşmasında "Bu baskıların sonuç vermediği görülmüştür. Sonucunu da inşallah sandıkta göreceğiz" dedi.

İŞTE YAVAŞ'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKANLAR:

"Türkiye'de son zamanlarda birisi bir şey dediği anda adliye harekete geçiyor. Tutuklama başvurulması gereken son tedbir yöntemidir. Tutuklamanın ne anlamı var? Yargılama sürecinin sonunda beraat edildiğinde bu tutuklanma dönemi geri alınamıyor. Suçsuz bir kişinin özgürlüğünün elinden alınması çok vahim bir durumdur.

Halkta infial yaratan bir sürü açıklamaya hiç dokunulmaması da yargıya güveni gittikçe azaltıyor. Bir ülkede demokrasinin varlığının en büyük teminatı özgür basındır. Ama bu adeta konuşmayın yanlış bir şey yaparsanız adliye sizin için var haline döndü. Bundan belki korku iklimi doğuyor. Ama tüm dünyanın gözü de basının üzerine uzatılan elde. Bu davranışlar açıkçası bizi üzüyor. "

Susturulmak isteniyor. Başka bir amaca hizmet etmez bu davranışlar. Çok daha ağır programları gördük. Ama ne RTÜK'ü ne de adliyenin hareket ettiğini görmedik. Bu baskıların sonuç vermediği görülmüştür. Sonucunu da inşallah sandıkta göreceğiz"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da dayanışma ziyareti sırasında Halk TV'ye konuştu. Erkol, "Biz Halk TV ile dayanışmaya geldik ama 81 milyon insan için geldik çünkü Halk TV halkın sesi" dedi. Erkol "İktidar ülkeyi, sosyal ve ekonomik alanda bir felakete sürüklüyor ve bunun halka anlatmasını da istemiyor. Bugün basın üzerindeki baskılar, halkın içerisinde olduğu kötü durumu gösteren kanallara yapılıyor, işsizliği, pahalılığı, asgari ücret ile geçinemeyenleri, yoksulluk sınırı altında emekli maaşı alan emeklileri gösteren kanallara yapılıyor. Ülkeyi güllük gülistanlık gösterenlere her türlü özgürlük serbest" şeklinde konuştu.

Erkol konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu ülke daha önce de olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek. Basın yalnız değil, bugün de basının yanında olacağız, onların sesiniz duyurması için onların sesine ses olacağız. Her daim yanlarında kol kola olacağız ve hiçbir daim hiçbir gerçeğin saklanmasına izin vermeyeceğiz ve bu gerçekler de otaya konulduğunda halk bir kez daha basiretini ortaya çıkacak. Ülke bu karanlık tünelden çıkacak. Ülke daha fazla bu zihniyete mahkum edilemez. Ülke, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlanacak, Türkiye'ye demokrasi gelecek. Türkiye'ye bu günleri yaşatanlar, görevi demokratik bir şekilde bırakacaklar. Her türlü hazırlığımız var, sandığı bekliyoruz. Sandık geldiğinde gereken cevabı hep beraber vereceğiz."