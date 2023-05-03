Mansur Yavaş sordu: En iyi cep telefonunu istemek, en iyi evlerde oturmak, en iyi kıyafeti giymek gençlerin hakkı değil mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Afyonkarahisar’da düzenlediği mitingde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlere hitaben, “En iyi cep telefonlarını istemek hakları değil mi? En iyi evlerde oturmak hakları değil mi? En iyi okulda okumak hakları değil mi? En iyi kıyefeti giymek hakları değil mi?” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş sordu: En iyi cep telefonunu istemek, en iyi evlerde oturmak, en iyi kıyafeti giymek gençlerin hakkı değil mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarasihar’da miting düzenledi.

Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “En iyi cep telefonlarını istemek hakları değil mi? En iyi evlerde oturmak hakları değil mi? En iyi okulda okumak hakları değil mi? En iyi kıyefeti giymek hakları değil mi? Hep siz mi giyeceksiniz birader?” diye sordu.

Yavaş, şunları söyledi:

“BU GENÇLİK SİZİN BİLDİĞİNİZ GENÇLİK DEĞİL”

"Gençler azarlanıyor. Gençlere akıl veriliyor. Biz çalışma şartlarımızı beğenmiyoruz sağlıkçılara ‘gidin’ deniyor şimdi de çaresiz kaldılar dün ‘ne olur gelin’ demeye başladılar. Öğrenciler yurt dışına gitmek istiyor, yurt dışında okumak istiyor 'asalaklar' deniyor. Toplumun her kesimi bir şekilde azarlanıyor. Bu gençlik sizin bildiğiniz gençlik değil. 2 bin 350 yıl önce ailesine demiş ki dünyanın sonu kötü bu gençlerle baş olmaz, gençlerin durumu kötü demiş.

“ONLARDAN AKIL ALACAK HALE GELDİK”

Hala dünya bugüne kadar geldiyse gençlerin yüzünden geldi. Gençler öyle yetişti ki bizlere göre, biz onlara akıl vermeye, şöyle yaşa şunu yapma bunu yapmaya değil onlardan akıl alacak hale geldik.

“BİR LOKMA BİR HIRKA' DİYE GELDİNİZ, GENÇLERİN HAYALLERİNİ YOK ETTİNİZ”

En iyi cep telefonlarını istemek hakları değil mi? En iyi evlerde oturmak hakları değil mi? En iyi okulda okumak hakları değil mi? En iyi kıyefeti giymek hakları değil mi? Hep siz mi giyeceksiniz birader? 'Bir lokma bir hırka' diye geldiniz, gençlerin hayallerini yok ettiniz. Mülakattan, torpilden üç maaştan beş maaştan dolayı. Ve hala şunu söylemiyorsunuz; biz hata yaptık, yanlış yapmışız demiyorsunuz.

Seçime gidiyor internet vereceğiz diyorlar. Biz o interneti pandemi döneminde 918 köye bağladık ki çocuklar oradan internete bağlansın online eğitime devam etsin diye. Destek alan 40 bin aileye 10'ar GB interneti zaten pandemi döneminde verdik. Gençler 10 GB yetmez de ben diyorum ki hükümetsiniz niye 15'inden sonra? Şimdi verin. Dolayısıyla artık öğrencisini, esnafını, memurunu, halkını düşünen bir iktidara gerek var."

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