Mansur Yavaş, su kesintilerinin perde arkasındaki gerçeği açıkladı: Kesintisiz 5 ay suyumuz var...

Ankara’daki su kesintileri hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kesikköprü Barajı’na yüklenme nedeniyle CTP tipi borular zamanında değiştirilmediği için sık sık patlıyor. Aynı anda ikisi birden patladığı için geçici bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz. Elimizde olan bir şey değil. Ancak tamirat yapılır yapılmaz en az 5 ay müddetle Ankara halkına su kesintisi olmadan yine su vermeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum" dedi. Yavaş, Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarından dip suyu verilemediği için bu barajlardaki suyun da kullanılamadığını kaydetti.

YAVAŞ: BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı’na başkanlık edecek. Toplantı öncesi Ankara’da devam eden su kesintileri hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilgi verdi. Yavaş, şunları söyledi:

"Sevgili Ankaralılar, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizin de her yerinde bildiğiniz gibi kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Biz bu yaşanan kuraklıktan dolayı Ankara halkına su kesintisi yapmamak için bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün çalışmalarımızı buna göre düzenlemiş bulunuyoruz. Gerek kademeli tarife ile yaptığımız tasarruf miktarı, gerekse kuyulardan aldığımız suyla şimdiye kadar Ankara halkına su kesintisi yapmadık. Ancak geçen yıl ilk 9 ayda barajlara gelen su miktarı 233 milyon metreküp iken bu yıl sadece 121 milyon metreküp geldi.

"5 AY MÜDDETLE ELİMİZDE SU BULUNACAK"

Biliyorsunuz Ankara’nın su problemininin çözülmesi için Gerede Projesi yapılmıştı. Oralar da bu kuraklıktan etkilendiği için şu anda Gerede Tüneli’nden hiç su gelmiyor. Dolayısıyla Kesikköprü’den gelen suya yüklenmek durumunda kaldık. Kesikköprü’den gelen suyu Sayın Mustafa Tuna döneminde ileri arıtma teknikleriyle arıtıldığı için artık musluktan içilebilir hale getirmiş durumdaydık. Ancak, bu yüklenme nedeniyle Kesikköprü’deki CTP tipi borular zamanında değiştirilmediği için sık sık patlıyor. Aynı anda ikisi birden patladığı için geçici bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz. Hemen en kısa zamanda 24 saat canlı yayında da göstermek suretiyle ekiplerimiz çalışmakta ve inşallah en kısa zamanda bu tamirat yapıldığı zaman çelik boru döşeniyor artık, inşallah bir daha başka yerde arıza olmaz. Çelik boru yapılıp bağlandığı takdirde su verilmeye başlanacak ve bundan sonra yaklaşık 5 ay müddetle elimizde su bulunacak.

Yine yağış olmazsa başka türlü tedbirlere gideceğiz. Şimdiye kadar bu kuraklıktan Ankara halkının etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık. Ancak borunun patlaması bizim elimizde olan bir şey değil. İnşallah bu günler kısa zamanda atlatılacak ve düzenli olarak su vermeye devam edeceğiz. Ama tabii ki aralık ayından sonra da su kesintisinin yapılmamasını istiyorsak hepimiz elimizden gelen tedbiri alıp israf etmeden suyu kullanmaya gayret edeceğiz.

İkinci sıkıntı için özür diliyorum. Elimizde olan bir şey değil. Ancak tamirat yapılır yapılmaz en az 5 ay müddetle Ankara halkına su kesintisi olmadan yine su vermeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum."